FOTOS: El romántico gesto del príncipe Harry para recordar a Meghan en su primer San Valentín separados

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry viven separados su primer día de San Valentín como casados.

Y es que Harry tuvo que hacer un viaje a Noruega para a reunirse con las fuerzas armadas británicas en el entrenamiento de supervivencia de invierno en el Círculo Ártico.

At #ExerciseClockwork, 200 miles inside the Arctic Circle in North Norway The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines receives a briefing on the operation in Bardufoss, which marks its 50th anniversary this year. 🇬🇧🇳🇴 pic.twitter.com/9xXes0lXYE

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 14, 2019