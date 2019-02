Se acabaron los rumores: Kika Silva presenta a su pareja en el Día de los Enamorados

Un 14 de febrero en compañía es el que pasará Kika Silva, quien aprovechó este día para presentar a su pololo en redes sociales.

Se trata de Benjamín Israel, un piloto de rally categoría R5, y miembro del equipo Procircuit Rally de Chile.

La pareja terminó su relación el pasado 2018, tras nueve años juntos. Sin embargo, en este nuevo ciclo decidieron retomar el vínculo, lo que se confirmó con una fotografía publicada por la rubia en Instagram.

"Feliz día a todos!! Especialmente a estos dos", escribió la ex reina de Viña que, aprovechando la ocasión, mostró al joven en compañía de su perrito Gin.

Inmediatamente la publicación generó una ola de reacciones. Y es que la sorpresa fue grande, especialmente ante los rumores que la vinculaban con Pangal Andrade.

"Me encanta que hayan vuelto. Bendiciones para ustedes", "Maravilloso, me encantan. Feliz día" y "El primer amor no se olvida fácilmente", fueron algunas de las reacciones que recibió Kika Silva.

Nueva Mujer Denise Rosenthal estrena videoclip junto a su pareja Camilo Zicavo: "Es una metáfora del amor de pareja" El video suma cerca de 150 mil reproducciones en YouTube a solo horas de su lanzamiento

Te recomendamos: