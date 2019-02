FOTO: El vestido de princesa Disney que Kate Middleton lució durante una cena en Londres

No queda la menor duda que a la duquesa de Cambridge le sobra el estilo y la elegancia. Kate Middleton no se conformó con dejarnos a todos encantados recientemente con un fabuloso vestido blanco al estilo de novia, que lució en la alfombra de los premios Bafta. Ahora asistió a la cena de gala '100 Women In Finance', celebrada en Londres, como toda una princesa de cuentos de hadas.

Kate Middleton usó una preciosa prenda que parece salir de alguna princesa de Disney. Pero realmente es una creación de la prestigiosa marca Gucci. El diseño es bastante delicado con un escote poco pronunciado. Los tonos de la pieza eran rosa y contrastaban con un cinturón de terciopelo. A su vez, este combinaba con el bolso de mano que llevaba.

Kate Middleton usó el tono que más se llevará en primavera según las tendencias. Aunque esta pieza que llevó la esposa del príncipe Wiliams era largo, al caminar se dejaban ver unos preciosos zapatos tipo salón de Oscar de la Renta. Por otra parte, los pendientes que usó eran de Kiki McDonough.

El maquillaje que usó Kate fue muy natural. Los tonos también eran rosa y delicados y el cabello lo lució cabello estaba suelto y con unas delicadas ondas.

