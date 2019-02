VIDEO: El récord que BTS rompió en SoundCloud con el tema 'Promise'

La banda surcoreana del momento, BTS, no para de tener éxitos. Esta vez el protagonista fue Jimin, uno de sus integrantes, con un tema suyo llamado 'Promise'. La sensación en SoundCloud ha sido impresionante.

'Promise' fue lanzado en diciembre del 2018 y ya superó los 100 millones de reproducciones. Por esta razón es la canción coreana más escuchada en toda la historia del SoundCloud.

Nueva Mujer FOTO: ¿Hay corazón en San Valentín? El adorable apodo que Shawn Mendes le puso a Camila Cabello Ambos artistas vienen de asistir a los premios Grammy 2019 y compartieron escenario con varios grandes de la música.

El cantante de BTS aseguro que escribió esta canción en un momento emocional fuerte, lo que podría haber alterado un poco la letra. El artista asegura: "Cuando empecé a trabajar en ‘Promise’, no era una canción tan reconfortante como ahora. Originalmente era un tema en la que me decía a mi mismo que estaba derrotado. Cuando empecé a escribirla, pretendía que fuera una canción oscura".

A través de un V Live, el joven surcoreano continúo: "En el pasado, cuando empecé a componer música, me sentía estresado y agobiado por mis pensamientos, por lo que estaba buscando una manera de aliviar. Mientras hablaba con Namjoon (RM), me dijo que había aliviado mucho su propio estrés al hacer música. Hablamos mucho sobre eso y me dieron ganas de componer mi propia canción para superar esos sentimientos. Así que empecé a trabajar en la música", manifestó Jimin a través de un V Live.

Nueva Mujer FOTO: El vestido de princesa Disney que Kate Middleton lució durante una cena en Londres La duquesa de Cambridge volvió a sorprender con un atuendo creado por la prestigiosa marca Gucci.

Te recomendamos en video