El conmovedor mensaje de Alejandra Capetillo tras muerte de su perro

Rocko, un perro mestizo que Alejandra Capetillo, la hija mayor de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, había rescatado de la calle, murió este miércoles 13 de febrero, entristeciendo a la familia.

Querido Rocko:

Aunque me duela el corazón decirlo, hoy me despido de ti. Fuiste ese rayo de luz que llegó a iluminar mi vida. En el momento en el que te encontré en la calle, supe que estábamos hechos el uno para el otro. Nos convertimos en mejores amigos; no fuiste una mascota, si no un compañero del alma. Me diste los dos mejores años de mi vida, espero haberte dado lo mismo y más a cambio. Tu momento llegó antes de lo esperado, pero permanecerás para siempre en mi corazón como ese perrito que alegró mis días. Descansa en paz mejor amigo, te adoro.