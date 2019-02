"¡Lo dejé sangrando!": Camila Stuardo revela cuál fue la peor cita de su vida

Es común que en el mes del amor, las personas recuerden una que otra historia romántica. Cómo conocieron a sus parejas y el camino que han recorrido juntos, son sólo parte de ellas. Pero en medio de todo, también hay anécdotas y Camila Stuardo sí que sabe de ellas.

La modelo escogida como Miss Mundo Chile en 2011 compartió una épica historia en su cuenta de Instagram, en la que contó cuál fue su peor cita. Un relato inesperado, que sin dudas sacó risas entre sus seguidores de la red social.

El hecho fue calificado por ella misma como "tragicómico", y se centra en la primera vez que salió con su actual pareja, Javier Urzúa, con quien actualmente tiene dos hijas.

Según contó, todo comenzó cuando salieron a bailar. "Yo bien torpe le bote 3 vasos de su mano. Él siempre con su mejor cara. Y para terminar la noche, mientras bailábamos Javi me abrazo fuerte y yo me estaba riendo boca abierta y no me van a creer, le enterré los dientes en la frente y lo dejé sangrando!", contó.

"Lo juroooo! Que vergüenza! Él me decía que estaba todo bien y yo veía como corría sangre por su frente jajajajaja. Qué bueno que de todas formas se quiso quedar conmigo para toda la vida", agregó, explicando que "sigo igual de torpe, pero ahora nos reímos y pucha la familia pa' linda que tenemos!!!".

La narración de Camila Stuardo sacó carcajadas entre los usuarios de la red social, y así lo demostraron en los cientos de comentarios que recibió.

"Amé su historia, me reí mucho. Y qué amor", dijo una persona. "Ajaajaj me reí un montón. Súper buena historia", señaló otra.

"Dónde me consigo uno por el amor de Dios?? Jajajaja" y "Por lo menos no le quedó cicatriz en la frente", fueron otras de las reacciones.

