Brad Pitt confesó arrepentirse del final de su matrimonio con Jennifer Aniston

No dejan de surgir detalles sobre la visita de Brad Pitt a la fiesta de Jennifer Aniston por sus 50 años. La estrella de Seven sorprendió a los presentes, entre ellos varias estrellas de Hollywood, cuando llegó de manera fugaz a felicitar a su ex esposa en la fecha especial.

"Brad le dio a Jennifer una tarjeta y un abrazo", le dijo a la revista Us Weekly un ivnitado de la fiesta. "Brad parecía muy indeciso [al principio], todos los ojos estaban sobre él. […] Él vino a apoyarla, habló con otros amigos suyos que estaban allí y salió".

Aunque su reconexión tomó a muchos por sorpresa, los más cercanos a la pareja anterior insisten en que han estado en contacto intermitentemente durante los últimos años desde que Pitt se acercó a Aniston tras la muerte de su madre en mayo de 2016.

Brad y Jennifer terminaron luego de este juntarse con Angelina Jolie durante la filmación de una película

¿Parte de lo que también podría haber obligado a Pitt a comunicarse con su famosa ex? Se arrepiente de cómo se disolvió su matrimonio en medio de las afirmaciones de que la engañó con Angelina Jolie mientras filmaba "El señor y la señora Smith".

Aunque "no le gusta detenerse en el pasado", dijo una fuente a Us Weekly, "por supuesto desea haber manejado el final de su matrimonio con Aniston de una manera diferente, menos mediática”.

Tanto Brad Pitt como Jennifer Aniston están actualmente solteros. Aniston y Justin Theroux se separaron en febrero de 2018, mientras que Pitt se separó de su futura esposa, Angelina Jolie, en septiembre de 2016.

