Nos derrite la sonrisa de Kailani, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en su foto por San Valentín

2018… Por un lado me regalaste lo más maravilloso que existe hasta hoy en mi vida y por otro uffff me revolcaste como trapo 😂. Un año lleno de cambios extremos, de sacarme todos los días y a todas horas de mi zona de confort. Y aunque por fuera todo parecía perfecto y tranquilo, debo confesar que por dentro había caos y crisis emocionales cada 5 min (no exagero). Bienvenida a la maternidad, me dirán muchas mamás 😂. Pero la verdad es que no puedo estar más agradecida con la vida por regalarme a Kai y viviría millones de veces todo ese caos con tal de tenerla a mi lado siempre. No me pudo haber tocado una hija más perfecta y maravillosa que ella. Gracias gracias gracias 2018 por las lecciones de vida que aún sigo digiriendo y asimilando. Y gracias @mauochmann por ser el mejor compañero en todo esto. Si me aguantaste este 2018 yo creo que ya me podrías aguantar toda la vida 😂😍 Por cierto el video mas cursi del mundo fue tomado por @mariannaburelli y @robaguire gracias por tirar las hojitas en cámara lenta 😍los amamos.