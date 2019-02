FOTOS: Yalitza Aparicio sorprende como nunca la habíamos visto en una sesión desde la frontera de México con Estados Unidos

Yalitza Aparicio sigue sorprendiendo al mundo y esta vez lo ha hecho con una impactante sesión de fotos en la frontera de Estados Unidos y México.

La sesión para la edición Director’s Cut de la revista W Magazine, estuvo dirigida por su también director en la película que protagonizó, Alfonso Cuarón.

Esta edición también incluye sesiones de otras actrices, que están dirigidas por otros directores nominados a los importantes premios del cine, el Oscar 2019.

W Magazine, Vol. II, 2019 | DIRECTOR'S CUT: W presents four cinematic collaborations, celebrating storytelling through fashion with the most inspirational (and nominated) directors of the year. Now Playing… pic.twitter.com/btqRXIRpQ7

