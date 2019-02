Omar Chamarro paraliza las redes sociales al dar a conocer que interpretará a Pedro Infante

El día de ayer se dio a conocer que el querido actor mexicano Omar Chaparro iba a encarnar al mismísimo Pedro Infante. El comediante emocionado compartió la noticia a través de sus redes sociales.

"Queridos amigos pues esta era la noticia que les quería compartir y que me tiene tan emocionado desde hace dos años; en unas semanas comenzamos a filmar #ComoCaídoDelCielo una película donde tendré que interpretar a mi más grande ídolo #PedroInfante No es Biográfica sin embargo soy consciente del enorme compromiso de representar a nuestro más grande icono mexicano , estamos trabajando intensamente con todo el corazón, espero les guste mucho el trabajo de todo nuestro equipo!!!"

Es un gran trabajo el que le espera a Infante por el respeto que la sociedad mexicana le profesa. Es uno de los grandes iconos del cine, y la gente se encuentra temerosa por la decisión del streaming.

Por amor a Pedro, por honestidad, por humanidad: no lo hagas, no eches a perder algo que está en la mente de muchos mexicanos que es único. Recurro a @NetflixLAT para que no se realice éste bodrio, no hay fan de Pedrito que no esté indignado.

— Ánimas Trujano. (@Motorheadbangr) 13 de febrero de 2019