5 películas de Netflix que demuestran que estar soltero es lo mejor

Aunque el día de San Valentín está pensado para pasarlo en pareja, no significa que los solteros no puedan disfrutarlo y qué mejor manera de hacer que con un maratón de películas que te recuerden por qué estar soltero es increíble, comenzando por que así no tienes que prestarle tu cuenta Netflix a nadie y siempre puedes ver lo que tú quieras. A continuación te dejamos una lista de las películas que puedes encontrar en esta plataforma y que te harán amar tu soltería.

películas recomendadas Netflix 2019

Bridesmades

¿Qué mejor remedio para la melancolía que ver todo el drama que sucede durante una boda? Esta película llena de momentos graciosos, situaciones incómodas y mucha amistad te demostrará por qué estas mejor soltera.

Blue is the warmest color

Esta película retrata las relaciones de la juventud de una forma honesta, sin idealizar el amor y sin tantos clichés como las comedias románticas más populares, al final te darás cuenta que a veces, estar soltero es lo mejor.

Monster in law

Esta película comienza como muchas otras, dos personas se conocen, se enamoran y están listas para casarse, pero de pronto ella tiene que conocer a su suegra. Con esta cinta no dejarás de reír con la rivalidad entre Jane Fonda y Jennifer Lopez quienes demuestra que lo más difícil de las relaciones a veces son las demás personas.

La sonrisa de Mona Lisa

Nada mejor para amar tu soltería que una película sobre mujeres que aprenden a ser independientes y abrirse paso en el mundo juntas, la cinta demuestra cómo la educación y las nuevas ideas pueden abrir un nuevo panorama en la vida de las mujeres y cambiar su destino para siempre.

Baby Mama

Esta comedia muestra la historia de una mujer soltera que sueña con convertirse en madre y para lograrlo contrata a una surrogada quien cambiará su vida, es graciosa, emotiva y demuestra que nada es impedimento para obtener lo que quieres.

