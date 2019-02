Las redes sociales han sido una de las mejores aliadas de Laura Acuña desde que se alejó de la televisión.

Laura Acuño publicó por primera vez romántica foto con su esposo y le llovieron halagos.

Aunque su imagen sigue creciendo la misteriosa relación que tiene con su esposo genera todo tipo de reacciones.

Aunque la presentadora no duda en contar que su esposo es un gran apoyo poco lo vemos en sus publicaciones.

Sin embargo, en uno de sus más grandes proyectos aparecio y por todo lo alto.

Laura viajó a Cartagena para ser la presentadora de la apertura de un nuevo colegio en Cartagena.

Las semanas de preparación han sido intensas, pero cuando llegó la hora, volvimos a verla sola.

Faltando algunas horas para el evento, al parecer, llegó Rodrigo Kling de sorpresa a la habitación de su hotel y la acompaño durante su trabajo.

El detalle no pudo pasar desapercibido, es por eso que la presentadora compartió una foto junto a él al finalizar la jornada.

"My partner in crime always (mi cómplice siempre), You're real baby, you are here, (Eres real y estas aquí)", escribió Laura acompañando la publicación de sus historias.