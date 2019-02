FOTO: Pepe Aguilar comparte inédita imagen de su hija y deja un tierno mensaje

View this post on Instagram

Hija querida, Increíble que hace tan poco tiempo tu única preocupación era encontrar formas de como divertirte. Deseo de todo corazón, que hoy que comienza esta importante y nueva historia, tu prioridad se mantenga igual que entonces !!!! Estamos muy orgullosos de ti!! Pase lo que pase eres una ganadora !! #Grammys #LaVidaEsUnSueño #LaVidaEsUnJuego #LaVidaEsLoQueQuierasQueSea #DivierteteSinCreertela #SoloElPrincipio