Chabelo, Eugenio Derbez, Damian Alcazar, y Barbara Mori, la nueva apuesta del cine mexicano

El complot mongol

Una nueva apuesta en el cine mexicano ha emocionado a su público. Faltan dos meses para su estreno y apenas se liberó el primer póster de: El complot mongol. Ahí podremos ver a grandísimos actores del entretenimiento nacional.

Damián Alcázar ,Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Roberto Sosa y Xavier López “Chabelo” como los actores principales. Esta combinación inesperada y muy poderosa ha causado mucha expectativa.

La trama de la película

Contará la historia de Filiberto García (Alcázar). Él encarnará a un agente judicial que tiene que trabajar con un agente de la CIA y otro de la KGB. Los tres tendrán que investigar un rumor del asesino del presidente John F. Kennedy.

El largometraje fue dirigido por Sebastián del Amo. Creador de Cantinflas y El fantástico mundo de Juan Orol. La historia no es original, se basa en la novela del mismo nombre escrita por Rafael Bernal.

El complot mongol se estrenará el 18 de abril en salas mexicanas.

Eugenio Derbez ya compartió una imagen

"Les dejo el póster de #ComplotMongol !!! Una comedia de humor negro muy… no, más bien de género policiaco que… no, más bien una peli muy diferen… Más bien una ¡#%nche intriga internacional! Se estrena en abril. Repost from @cinepolismx – ¿Listos para ser testigos de la intriga internacional? No se pierdan este 19 de abril el estreno de #ElComplotMongol, adaptación del libro de Rafael Bernal"

Barbara Mori ya presentó a su personaje

"Ella es Martita Fong. La china de la que se enamora perdidamente Filiberto García (Damián Alcázar) en la maravillosa novela de Rafael Bernal “El Complot Mongol”

Es quizá el personaje más entrañable que he interpretado en mi carrera. Gracias Sebastian Del Amo por darme esa oportunidad."

