Desmienten el boicot de las actrices mexicanas en contra de Yalitza Aparicio

Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo que desconocía todo lo relativo a un supuesto boicot de un grupo de actrices mexicanas sobre Yalitza Aparicio.

"No sé de qué grupo de whatsapp hablan, estoy trabajando y no estoy al tanto de este tema", dijo vía Twitter.

La noticia se conoció cuando Rossana Barro, perteneciente a la organización del Festival Internacional de Cine de Morelia, dijo por redes sociales que existía un chat grupal de actrices mexicanas.

El tuit decía “Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de Cine Mexicana que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”.

"Nunca pensé el revuelo que iba a causar, yo sólo expresé mi opinión, pero no diré nada más", dijo Barro, cuestionada al respecto.

Yalitza está nominada a un Oscar a Mejor actriz principal por su papel en Roma, la cinta de Alfonso Cuarón que ha arrasado con todas las premiaciones a nivel mundial. Ya ha sido nominada también en varios festivales importantes.

Es una de las favoritas para ganar la noche del 24 de febrero.

