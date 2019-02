Constanza Mackenna cuenta cómo se ha portado el equipo de "Isla Paraíso" durante su embarazo

Esta semana, la actriz Constanza Mackenna reveló que se encuentra esperando a su primer hijo, producto de su relación con Pedro Costabal, con quien se casó en 2018.

La noticia la dio a conocer a través de Instagram, en donde publicó una fotografía luciendo su abultado vientre junto al lago Colico, Región de la Araucanía.

"Un 2019 lleno de novedades. Y no, no es de Franco", escribió junto a la imagen, aludiendo al personaje de Nicolás Oyarzún, con quien ha tenido un complicado romance en la teleserie "Isla Paraíso" de Mega.

El hecho causó gran sorpresa, especialmente porque Juliette, el personaje que interpreta en la teleserie, también se encuentra embarazada. De hecho, según contó a LUN, ella supo que sería madre en medio de las grabaciones.

"Me acuerdo que para el estreno estábamos grabando en Chiloé y yo lo único que quería era quedarme durmiendo, jajajá. Pero nunca me imaginé que ese sueño era por la guagua", señaló.

En este contexto, explicó que un mes y medio después de que su personaje se embarazara, ella se enteró que también lo estaba.

"Yo siempre he querido ser mamá. Aunque no estaba en mis planes más próximos, pasó y cuando no está en los planes es raro. Pero llegó en el momento que tenía que llegar no más", dijo.

Y sobre cómo recibieron su embarazo en el equipo de "Isla Paraíso", Constanza Mackenna sólo tiene buenas palabras.

"Todos han sido muy cariñosos con la noticia. Se preocupan de que esté cómoda y que tenga donde sentarme. A veces me da hambre y todos me atienden, jajajá. Hasta me regalan su comida. Me he sentido muy cómoda y querida en este proceso", confesó.

