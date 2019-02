Ofrecen el primer vistazo de Will Smith como el Genio en el nuevo tráiler de Aladdin

Este domingo 10 de febrero, mientras el mundo estaba pendiente de los Grammys, Disney decidió lanzar el nuevo tráiler de Aladdin donde al fin pudimos ver al Genio interpretado por Will Smith.

En el video de un minuto de duración, observamos al villano Jafar, a la princesa Jazmin en su palacio y a un temeroso Aladdin viendo cómo sale el Genio de su lámpara.

Miles de fanáticos y usuarios de las redes sociales retuitearon el video o lo compartieron por Instagram, alabando la forma en que Will luce, muy similar al personaje de la película animada original.

“Your life begins now… Aladdin”. Watch this special look at Disney’s #Aladdin, in theaters May 24. pic.twitter.com/6kgsmxUtam

— Disney’s Aladdin (@disneyaladdin) February 11, 2019