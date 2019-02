Miley Cyrus enloquece a sus fans con look masculino y gesto travieso con su lengua

En la 61 edición de los premios Grammy Miley Cyrus enloqueció a sus fans con un look masculino. La diva estadounidense posó en la alfombra roja de los Grammy 2019 con la irreverencia que la caracteriza y dejó un poco con un escote pronunciado y pantalón.

Cyrus posó traviesamente para los fotógrafos que asistieron a la gala de los Grammy 2019. Su gesto sacando la lengua sensualmente se hizo viral en las redes y no tardó en ser material de cientos de memes.

La artista de 26 años era una de las figuras más esperadas en la noche de los Grammy. Las redes sociales no han parado de nombrarla y sus fans han escrito una lluvia de mensajes sobre ella.

El Look de Miley sólo Miley lo puede llevar! En sus zapatos de tacón, lleva las siglas MC (Miley Cyrus) para pisar con fuerza en estos #GRAMMYs 👠 pic.twitter.com/eAHmqP10e9

Su gesto con la lengua ha sido de las cosas más comentadas en la noche de los Grammy 2019.

La 61ª edición de los Grammy entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, se celebra este domingo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

⚡️Shawn Mendes y Miley Cyrus cantando In my blood en los #GRAMMYs es lo que no sabías que necesitabas para completar tu felicidad 💙https://t.co/1cMSmUhv48

— Twitter Moments en Español (@MomentsES) February 11, 2019