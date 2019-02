FOTOS: El look metalizado con el que Lady Gaga brilló en los Grammy 2019

La noche de este domingo se celebra la ceremonia 61 de los Premios Grammy Awards 2019 y Lady Gaga fue una de las artistas que brilló con su look.

La cantante se robó todas las miradas con un look metalizado, que la hizo ser calificada por los usuarios en redes como la mejor vestida de la noche.

Mi favorita de los GRAMMYs fue Lady Gaga en custom Celine. Un look impecable: pelo, maquillaje, accesorios y vestido. Lo único es que para Gaga me parece un poco tranqui de más. pic.twitter.com/R1H0G2JvLo

Gaga apostó esta vez por un diseño strapless, que le permitió mostrar los tatuajes que lleva en los brazos, y con una abertura en la pierna izquierda. Además, complementó el look con unos tacones plateados y un collar de brillantes.

"Amé el look de Lady Gaga", "sin duda Lady Gaga fue la mejor vestida de la noche, que hermosa se ve", "un look muy acertado y su cabello espectacular", "Lady Gaga es la mejor, cómo ha cambiado su estilo", "es el mejor look que le he visto a Gaga", "una palabra para el look de Lady Gaga: perfecto!", y "luce espectacular", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes.