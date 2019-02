Todas suspiramos: así fue el paso de los Backstreet Boys por la alfombra roja de los Grammy 2019

Los Backstreet Boys siguen tan vigentes que cuando comenzaron a hacer música en los años 90. Es una de las agrupaciones invitadas a la ceremonia número 61 de los Grammy 2019 este domingo 10 de febrero y enamoraron a todas las fanáticas en su paso por la alfombra roja.

La boyband está nominada en la categoría Mejor actuación de dúo o grupo, donde compiten con artistas de la talla de Lady Gaga, Maroon 5 y Justin Timberlake.

The @backstreetboys are super excited to be here at the #GRAMMYs and want you to come see them back here on Aug 3! pic.twitter.com/Dgew6Tvi5s

— STAPLES Center (@STAPLESCenter) February 10, 2019