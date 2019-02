Cardi B llegó como toda una reina a los Grammys 2019 y llueven los memes

Cardi B, la cantante sensación de la música actual, llegó a la alfombra roja de los Grammys 2019 luciendo como toda una reina.

La intérprete de ‘I Like It’ está nominada en varias categorías la noche del 10 de febrero y sabe que era su momento de brillar. Llevó un vestido blanco con una gran cola alta que se asemeja a los estilos victorianos que se veían en la época de María Antonieta.

Entonces cardi B es la nueva Lady gaga de las Alfombra roja 😂😂😂 pic.twitter.com/scGah8VXDz — Un Fuego Oscuro (@ivan_antonio20) February 11, 2019

Los memes no se hicieron esperar en burla al atuendo de la cantante. La comparaban con los recipientes donde se hacen los cupcakes.

No es la primera vez que una cantante viste de manera extravagante en los Grammys, aún está en el recuerdo de las personas la vez que Lady Gaga llegó dentro de un huevo mientras promocionaba Born this Way.

Cardi B getting ready BEFORE the #GRAMMYs pic.twitter.com/10DnFr5EQ2 — Cardi B Fan Team (@CardiBTeam) February 11, 2019

Jennifer López causó sensación en los principios del 2000 con el recordado vestido verde que dejaba al descubierto caso todo su torso.

La cabeza de Cardi B en los #Grammys. pic.twitter.com/27f85dSc3j — PECHUGAS LARÚ (@NateFranq) February 11, 2019

En la alfombra, también causaron sensación los chicos de BTS. Favoritos de las chicas, son la agrupación del K-Pop más famosa del momento.

Lady Gaga también lució hermosa en un vestido plateado. Ya es ganadora por Joanne.

Nueva Mujer Luis Miguel y Lady Gaga entre los primeros ganadores de los Grammys 2019 Lady Gaga es una de las más nominadas este año

Los Grammys son los premios más importantes en el mundo de la música.

Te recomendamos en video