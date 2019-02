Ángela Aguilar pone de pie al público con su poderosa presentación en los Grammys 2019

La cantante mexicana Ángela Aguilar está viviendo su momento. La chica de 15 años ha sido merecedora de varios reconocimientos gracias a su primer disco y ahora tuvo la oportunidad de presentarse en los Grammys 2019 donde se ganó una gran ovación al cantar “La Llorona”

Estuvo acompañada de la siempre magnífica Natalia Lafourcade y de Aida Cuevas.

La hija de Pepe Aguilar está dejando muy en alto el nombre de su país. Estuvo nominada en la categoría de Mejor álbum regional mexicano pero perdió frente a Luis Miguel.

Su hit La Llorona acumula más de 45 millones de vistas en YouTube.

“Aida y Natalia son mujeres que he visto toda mi vida, aunque a Aida no la conozco, a Natalia sí, ella me conoce desde que tengo 10 años. En el Unplugged de mi papá (Pepe Aguilar) yo también estaba ahí cantando y ella participó. Al final, vamos a cantar juntas y estoy segura que saldrá bien padre; será algo único y especial”, dijo Ángela Aguilar.

Durante los Grammys 2019 también hubo otras presencias latinas. Camila Cabello con su Havana fue la encargada de abrir la ceremonia principal, acompañada de Ricky Martin y J Balvin.

Cardi B también impresionó a todos con su gran talento.

