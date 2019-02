Luis Miguel y Lady Gaga entre los primeros ganadores de los Grammys 2019

Luis Miguel, el sol de México, y Lady Gaga están entre los primeros ganadores de los Grammys 2019.

Horas previas a la ceremonia principal, se entregan algunas categorías menos importantes y ya varias estrellas han resultado ganadoras.

Congrats Best Pop Solo Performance winner – "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?" @ladygaga #GRAMMYs

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 10, 2019