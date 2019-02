La historia detrás de Jungkook de BTS y la pintura de Suga que recreó magistralmente

Jungkook es una de las estrellas juveniles que integran BTS, la agrupación de k-pop surcoreana más famosa de todos los tiempos.

El joven de 21 años no solo canta y baila, sino que tiene otro talento igual de valioso: la pintura. Lo demostró con la recreación de una pintura de Suga, uno de sus compañeros de la agrupación.

Dicha pintura aparece en el video de BTS titulado WINGS Short film #1 BEGIN, lo cual dejó curiosas a todas las ARMY sobre la creación de la misma.

“No aprendí a dibujar cuando era niño”, aclaró Jungkook durante una entrevista en Naver V Live citada por el portal Soompi.

“Lo que ocurrió en el video de WINGS es que allí había una pintura de Suga pero la perdimos porque ardió en fuego, así que tuve que recrearla. Para ser honesto, no podía dibujarlo de la misma manera ya que no soy un profesional. Pero finalmente el dibujo salió bastante bien”, terminó explicando el cantante de BTS.

Así mismo, agregó que no tenía una experiencia previa en la pintura y que tampoco había ido a muchas exposiciones.

“No recuerdo haber ido a una exposición cuando era pequeño. Tal vez mis padres me llevaron pero no tengo ningún recuerdo de ello. Solo he asistido a dos exposiciones en mi vida y ambas fueron nuestras exposiciones (de BTS)”, explicó el cantante.

