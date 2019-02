VIDEO: BTS desata furor en su llegada a Los Ángeles para los Grammys 2019

Los integrantes de BTS llegaron a los Ángeles, California este domingo para participar en la ceremonia de los Premios Grammy 2019.

Durante su llegada la banda de K-pop desató furor en sus fans, quienes esperan con ansias verlos en los famosos premios, donde estarán por primera vez.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ya están listos para sorprender después de su exitosa participación en los American Music Awards 2019, junto a las estrellas del momento como Camila Cabello, Cardi B y Shawn Mendes.

A través de su cuenta de Twitter, los chicos de BTS se encargaron de subir varias fotos y videos sobre su larga travesía desde Corea hasta Estados Unidos rumbo a los Premios Grammy 2019.

Las fanáticas de BTS están más que emocionadas, pues en esta edición de los Grammys Awards 2019, el grupo competirá en la categoría “Mejor Diseño de Grabación” por su trabajo en el álbum "Love Yourself: Tear".

"Que bellos, no puedo esperar a verlos esta noche", "que emociónnn, hoy la mejor noche", "mis amados BTS que orgullo verlos en los Grammys", "no me pierdo los Grammys esta noche solo para verlos a ustedes", "son lo máximo, los más bellos", y "cada vez están más bellos", fueron algunos de los comentarios.