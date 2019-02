Bradley Cooper no estará con Lady Gaga en los Grammys 2019

Disculpen, fanáticos de A Star Is Born: Probablemente no tengamos un dúo de "Shallow" entre Lady Gaga y Bradley Cooper en los premios Grammys de este domingo. Aunque Mother Monster está programada para interpretar la balada solitario, su coprotagonista se perderá la ceremonia por completo para asistir a los Premios BAFTA (Academia Británica de Cine y Televisión) el mismo día, así lo informa Entertainment Tonight.

A Star Is Born está nominado en siete categorías (incluyendo un premio al Mejor Director por Cooper) en los BAFTA y su exitosa canción, "Shallow", está nominada en cuatro categorías (incluyendo Record of the Year y Song of the Year, dos de los títulos más grandes) en los Grammy.

Lady Gaga y Bradley Cooper estarán en los Oscar

Sin embargo, no todo está perdido. Cooper y Gaga están programados para interpretar el dúo más popular en vivo en los Oscar, que tendrán lugar el 24 de febrero. Si bien las noticias pueden ser un alivio para los fanáticos de ASIB, Cooper no está tan emocionado.

Nueva Mujer VIDEO: BTS desata furor en su llegada a Los Ángeles para los Grammys 2019 Así fue la llegada de BTS a Los Ángeles para Los Grammys 2019.

"Estoy seguro de que estaré aterrorizado", le dijo a E! Noticias sobre su actuación en los premios de la Academia. Añadió a Extra: "Yo estaba como, '¿Por qué? ¡Debo tener algún tipo de deseo de muerte!".

Así que toca esperar al 24 de febrero para deleitarnos con esta interpretación de nuestro dueto favorito.

Te recomendamos en video