La música colombiana es protagonista en “Siempre Bruja” de Netflix

“Siempre Bruja” es la segunda serie colombiana que llega a @netflixlat. Contará con 10 episodios producidos por Dago Garcia y Caracol Televisión. Fue grabada entre Bogotá, Cartagena y Honda. La historia sigue a Carmen, una joven esclava y bruja colombiana del siglo XVII que, en un intento desesperado por salvar a su amado, viaja en el tiempo hacia la Cartagena de hoy en día. Mientras intenta adaptarse a este nuevo mundo moderno, Carmen pronto entenderá que una vez bruja, @siempre.bruja. Se estrenará en la plataforma el 1 de febrero, a las 12:00 a.m. estará disponible para gozársela de inicio a fin. #SiempreBruja #Netflix #Colombia #Serie . . 📷 @pedrazabravo