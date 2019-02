Las películas de Netflix nominadas a los Oscar 2019 ideales para un maratón de fin de semana

Netflix por primera vez consiguió 13 nominaciones a los premios Oscar 2019 solo con dos películas, que han resultado muy exitosas.

Para irnos preparando a los importantes premios de la academia, que son el próximo 24 de febrero, te decimos cuáles son estas dos películas de la famosa plataforma para que hagas un maratón este fin de semana.

Roma

Roma es una exitosa película mexicana, dirigida por Alfonso Cuarón que luego de triunfar en la ceremonia de los Globos de Oro, donde consiguió los premios a Mejor Película Extranjera y Mejor Director, sigue sumando reconocimientos.

Esta película filmada y producida en México, retrata el día día de una empleada doméstica en blanco y negro durante la década de los años setenta.

El propio Cuarón ha dicho que el 90% de la película son escenas plasmadas de su infancia. “Es un retrato de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo”.

Junto a The Favourite, es la película que más nominaciones obtuvo para los Oscar 2019, postulando en 10 categorías distintas.

Estas son las categorías en las que está nominada: Mejor Película, Mejor Película Extranjera (México), Mejor Director (Alfonso Cuarón), Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Guión Original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

‘La balada de Buster Scruggs’

Esta película original de los hermanos Ethan y Joel Cohen, ganadores del Oscar por Fargo y Sin lugar para los débiles, es una joya poco conocida en el catálogo de Netflix.

Tienen tres nominaciones para los Oscar 2019: Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original (When the cowboy trade his spurs for wings) y Mejor Diseño de Vestuario.

Aunque no son las categorías más importantes, estas nominaciones sirven como un pequeño reconocimiento al excelente trabajo realizado, sobre todo en los aspectos técnicos, en este western.

Es una película muy entretenida y rápida de ver, porque está compuesta de 6 mini historias que lo único que tienen en común es estar ambientadas en el lejano oeste.

Te recomendamos en video