Los 3 artistas que se negaron a cantar en los Grammy 2019

Es difícil pensar que alguna celebridad tenga el tupé de rechazar el cantar en los premios más prestigiosos de la industria discográfica. Pero comprobamos que sí es posible. Fue el caso de Drake, Kendrick Lamar y Childish Gambino, tres de las más grandes estrellas del hip-hop del momento. Los tres soltaron un "no" rotundo cuando el evento de los Grammy les solicitó realizar una presentación.

Ken Ehrlich, productor de la gala, confirmó esta noticia al periódico The New York Times. Aseguró: "Seguimos teniendo un problema en el mundo del hip hop… Cuando no se llevan a casa el gran premio, el respeto de la academia y lo que representan los Grammy, continúa siendo menos significativo para la comunidad del hip-hop, lo cual es triste".

Nueva Mujer Whatsapp: Así puedes cambiar el tipo de letra en tus conversaciones La aplicación lo permite mediante un proceso muy sencillo.

El artista que lidera este año en los premios Grammy es Kendrick Lamar, quien cuenta con 8 nominaciones. Luego está Drake y le sigue Childish Gambino.

Los Grammy han sido fuertemente criticados porque anteriormente había poca diversidad y apreciación con el género hip hop. Los seguidores de Jay Z se molestaron el año pasado este artista no ganó ninguna categoría pese a ser uno de los más nominados.

Nueva Mujer Revelan cómo está la relación de Meghan Markle con su padre Thomas Al parecer, la información que ha ofrecido Thomas Markle no es cierta

Este domingo 10 de febrero será la ceremonia de entrega de los Premios Grammy.

Te recomendamos en video