Ariana Grande acusa al productor de los Grammy de reprimir su creatividad y libertad de expresión

Hace unos días se conoció que la cantante Ariana Grande no se presentará en los premios Grammy 2019 por no dejar que escogiera la canción que interpretaría durante el espectáculo.

Ahora, la cantante ha explicado a través de sus redes sociales qué fue lo que sucedió y le envió un contundente mensaje al productor de los premios Ken Ehrlich.

i’ve kept my mouth shut but now you’re lying about me. i can pull together a performance over night and you know that, Ken. it was when my creativity & self expression was stifled by you, that i decided not to attend. i hope the show is exactly what you want it to be and more. 🖤

— Ariana Grande (@ArianaGrande) February 7, 2019