Netflix comenzará a transmitir teatro en vivo

Netflix siempre está trabajando para actualizar su plataforma, no sólo con nuevos títulos para que sus suscriptores disfruten sino que también a través de nuevos canales para atraer a nuevos suscriptores.

Ahora, el gigante del streaming on demand está por incursionar en el ámbito de las transmisiones en vivo de obras de teatro, de modo que aquellos amantes del teatro pueden disfrutar de sus producciones favoritas y aquellos que no tienen tiempo de asistir a una, no se pierdan de la acción.

Según informó el medio The Stage, diversos analistas consideran esta propuesta como algo rentable debido a que existe una creciente demanda de ver actuaciones en vivo de forma accesible.

Hasta el momento, el contenido en vivo de Netflix se limitó principalmente al stand up. Sin embargo, la compañía ya ha grabado el espectáculo de Broadway de Bruce Springsteen el año pasado, además de que ofrece conciertos y presentaciones en vivo de música.

Netflix se negó a decir si tenía planes de desarrollar otras producciones teatrales en los Estados Unidos o en el Reino Unido pero ya se ha hablado de que el productor David Sabel, fundador National Theatre Live, una iniciativa operada por el Royal National Theatre de Londres que transmite en vivo por satélite obras teatrales, considera ideal la idea de Netflix para el público hogareño.

“El crecimiento de este tipo de eventos demostró que existe un gran interés por que las personas puedan ver este trabajo si no pueden llegar físicamente, se agotan las entradas o no pueden costearlas”, comentó. “Mi sensación cuando lanzamos NT Live fue que más es más. Una gran experiencia de ver una obra de teatro en el cine nunca reemplazará a la realidad, pero sí te alienta a ir”.

“Una de las cosas difíciles de estos eventos es que es difícil contar con presupuestos de marketing como en cine para asegurarte de que las personas los conozcan. Creo que el apetito y la audiencia están ahí, pero a menudo es más difícil aumentar la conciencia”, finalizó.

Actualmente, Netflix está produciendo una versión adaptada de American Son, la obra de Broadway encabezada por la nominada al Emmy y Golden Globe, Kerry Washington, que supo interpretarse en el Booth Theatre de New York City hasta el pasado 27 de enero.

Te recomendamos en video