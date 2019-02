La espectacular figura de Melina Figueroa a tres meses de dar a luz

En octubre de 2018, la vida de Melina Figueroa cambió para siempre. Y es que la modelo conocida por su participación en el reality Doble Tentación se convirtió en madre por primera vez.

La aficionada al deporte, publicó varios registros en redes sociales, en los que dejó ver los cambios que experimentó producto del embarazo. Un tema del que habló en reiteradas ocasiones en Instagram, en donde contó lo complicado que era para ella no realizar actividad física producto de su estado.

Hoy, a tres meses de dar a luz, sorprendió mostrando su nueva figura luego de tener al pequeño Ian Emiliano, que nació producto de su relación con Emiliano Castro.

"Esta soy yo hoy a 3 meses y medio de ser mamá, disfrutando del camino. Aún algo lejos de mi objetivo, pero trabajando por él", escribió junto a la imagen, en la que aparece luciendo un conjunto negro deportivo.

"Hoy me veo diferente y me siento diferente porque ya no soy igual. Hoy soy más feliz, más completa. No soy, ni tengo una vida perfecta, porque la perfección no existe, pero tengo razones para agradecer y para ser feliz. Una de ellas es mi hijo y mi pareja", añadió, agradeciendo por todo lo que tiene en su vida.

