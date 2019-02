Atractiva y deslumbrante, los rituales de belleza de Eva Longoria

Está claro que Eva Longoria es una de las mujeres más atractivas de Hollywood. Con su cabellera oscura, su piel bronceada, una mirada que conquista y una sonrisa siempre radiante, la actriz de 43 años se ha hecho famosa no solo por su imparable trayectoria profesional en las pantallas, sino también por su gran belleza que, unida a su personal estilo, hacen que siempre esté deslumbrante.

Eva Longoria tiene un cutis radiante, una figura envidiable y una genética admirable, pero la intérprete también tiene sus secretos y trucos que incorpora a sus rutinas de belleza.

Recientemente, Eva Longoria dejó entrever algunos de sus acostumbrados rituales de belleza.

Un paso fundamental para mantenerse bella, asegura Eva Longoria, es la hidratación. “Viajo mucho en avión, por lo que la hidratación es importante. Cuando tienes buena piel, todo lo demás viene solo. Además, uso colorete con brillo. De esta forma, tu piel está resplandeciente y la mirada de la gente lo nota.”

Haciendo un ejercicio de imaginación, Eva Longoria señala que de quedarse en una isla secreta, solo tendría tres aliados de maquillaje consigo.

“Lo primero de todo, la máscara. Desde que hice un anuncio publicitario me he vuelto adicta a ella. Me encanta cuando son de pincel y me aseguro que tengan buena textura. Que no sean pegajosas y mientras más intenso sea el color, mucho mejor. Luego, todo lo que necesitaría sería un bronceador y mucha agua fresca.”

Sobre su sello personal en cuanto al maquillaje que usa, Eva Longoria se declara fiel del “smoky eye”, un buen par de pestañas y los labios en tono “nude”. “Siempre uso pestañas postizas en la alfombra roja. Este es mi ‘beauty look’ desde mis días en los concursos de belleza”, asegura.

Pero, su amor con el maquillaje termina al llegar a casa pues, otro de sus secretos fundamentales de belleza y en pro de la salud de su piel es retirar los productos cosméticos al volver a su hogar. “Lavo mi cara con un limpiador, y después hago una completa rutina nocturna con crema hidratante, vitamina C y bálsamo labial”, explica.

Para el cabello, la actriz asegura no ser aficionada al secador, porque su melena es naturalmente ondulada.

En cuanto al ejercicio, Eva Longoria admite no gustar del gimnasio, del trote, de la caminata, ni de cualquier clase de rutina cardiovascular. “Pero sencillamente hay que hacerlo… De resto, me gustan las pesas. También me gusta estar al aire libre tanto como sea posible”, reveló en una entrevista.

