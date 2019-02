Dolor e impotencia: Así reaccionaron los famosos en redes sociales tras la muerte de Legarda

View this post on Instagram

WOW…Esto me ha pegado Tan fuerte que no lo creo y supongo que si yo no lo creo, las personas que disfrutaban de su compañía…… No me puedo imaginar. Tan frágil la vida y que triste que se acabe de una manera tan INJUSTA! Que triste mi país… no fui la más cercana pero creo que como muchos, me enamoré con todo lo que entregaba. Hoy me da tristeza porque esto es común, esto pasa mucho y no se acaba. La verdad? NO TENGO PALABRAS @luisafernandaw mucha fuerza para vos, su familia y amigos!🙏🏼 . @legarda que sigas haciendo mucha música donde estés!