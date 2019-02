Desclasifican amargo encontrón entre Kenita Larraín y Daniella Campos en funeral de René O'Ryan

Pese a que ambas llevan una vida alejada de las cámaras y la televisión, Kenita Larraín y Daniella Campos siguen dando de qué hablar. Esta vez, debido a una polémica que recientemente salió a la luz y que ocurrió en el funeral del conocido instructor de Pelotón René O'Ryan, quien falleció en diciembre del año pasado tras una larga lucha contra el cáncer.

Según detalló la ex Miss Mundo Chile en el matinal Mucho Gusto, en donde estuvo como invitada este jueves, el tenso momento se produjo cuando se encontraron en la misa. "No lo iba a contar, pero lo voy a contar igual", comenzó diciendo.

"Estábamos en el funeral de René. De repente se para la María Eugenia, en el momento cuando tú te das la paz. Yo estaba al frente, al otro lado, mucho más adelante, y llega y me dice ‘¿ahora estás preparada para darme la paz?"", contó.

"Yo estaba llorando mal, estaba triste. Y fue como… Le di la mano y le di un beso, como diciendo ‘¡por favor!’. No, no le di la mano, le di un beso. Ella me dice ‘¿me vas a dejar con la mano estirada?’. Ahí yo dije ‘este no es el momento ni el lugar"", añadió.

Recordemos que Kenita Larraín y Daniella Campos arrastran una intensa enemistad desde que la rubia de ojos azules inició una relación con el ex futbolista Iván Zamorano. Una tensión que se ha mantenido por más de una década y que parece no dar tregua.

