Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir se prepararon para la Gala de Viña y no fueron invitados

Cada vez queda menos para la Gala de Viña 2019, y los famosos ya recibieron sus invitaciones al evento. Dentro del listado figuran emblemáticos rostros del espectáculo chileno y algunos nuevos, quienes harán su gran debut en la alfombra roja el próximo viernes 22 de febrero. Sin embargo, hubo varios que se quedaron afuera, como Juan Pablo Queraltó y su esposa Fran Sfeir.

Según comentó el panelista de La Mañana de Chilevisión en una transmisión en vivo en el Instagram de Camila Recabarren, tenían todo listo junto a su pareja, pero ninguno de los dos fue convocado para la jornada.

"Me habían comentado que me iban a invitar, entonces mandé a hacer el traje de la gala, precioso, con Sergio Arias. Mi señora también", dijo Juan Pablo Queraltó. Palabras que fueron reafirmadas por el conductor del espacio Julio César Rodríguez, quien comentó que "se compró la ropa, reservaron el hotel Sheraton y no lo invitaron".

Preparativos

Como muchos famosos, Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir se prepararon con antelación para este evento, con la seguridad de que iban a ser invitados nuevamente. Algo que finalmente no sucedió, pero que los dejó con todos los planes hechos.

"Me quedé con todo, pero filo… La verdad es que asumimos como siempre que nos iban a invitar, porque llevo ocho años yendo a la Gala. La Fran incluso bajó 17 kilos post embarazo para verse estupenda", comentó el periodista al portal Biut.

Consultado por la habitación que según Julio César habían arrendado, aseguró que era cierto. "Es verdad eso de que yo arrendé una habitación en el Sheraton. Hice todo con mucha anticipación", dijo. "El traje en diciembre, mandando a buscar telas italianas… Igual entendemos que son muchos los invitados, pero a veces uno asume cosas que no debería asumir. Pensamos que jamás iba a ocurrir esto. De hecho, tenemos la esperanza todavía de que la invitación venga en camino", cerró.

