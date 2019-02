Gala de Viña 2019: conoce a los famosos que debutarán en la alfombra roja

View this post on Instagram

Quiero agradecerles de ❤️ los lindos mensajes que me han enviado 😊😊 Este jueves 17 estaré en la tienda mac de el mall imperio a las 18:30❣️ y el viernes 18 en el mall plaza vespucio 😊✨ para quienes me escribieron que está agotado en la página maccosmetics.cl la máscara pueden encontrarla en falabella.com 😊😊 besiiiiiitos ✨😊😊😊 #macupforeverythinglash @maccosmetics #coteufecl 📸: @patricioroldan 💄: @charlie.mua 👗: @esteban_pomar