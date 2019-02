Felipe Braun invitó a las mujeres que funaron al presidente de Gasco a su casa en Lago Ranco

El día miércoles una terrible historia de se dio a conocer en redes sociales. El presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, increpó a tres mujeres para que abandonaran el lago Ranco. Y por supuesto, parte de este altercado quedó plasmado en un video de poco más de dos minutos.

“Ustedes se me van, o si no voy a llegar a sacarlas yo, de manera no tan pacífica”, decía el empresario en la secuencia. Dando un fin abrupto a la tarde de veraneo de la religiosa Claudia Figueroa, su madre y su prima.

Claro que no ellas se quedaron calladas. Fueron cerca de 20 minutos los que duró esta violenta discusión en la que de un momento a otro el hombre les arrebató un bolso y amenazó con tirarle el celular al algo.

La noticia hizo eco nacional y hasta el perrito de Lipigas salió al baile. Sin embargo, el mal rato que pasaron estas mujeres no se los quita nadie… hasta ahora.

Felipe Braun invitó a las tres mujeres a su casa

Felipe Braun, protagonista de la próxima teleserie de TVN “Amar a Morir”, realizó un sorprendente tuiteo durante esta mañana.

En el escrito el actor recordó que desde hace 41 años va a esta zona a descansar. Razón por la que adora “a la comunidad como si fueran mis hermanos y detesto profundamente a la gente que los maltrata de alguna manera”.

En este sentido apuntó a las mujeres que protagonizaron esta historia. “Invito a esas señoras a que vengan a nuestra casa cuando quieran y disfrutemos juntos del Lago de todos", escribió el actor.

Desde los 7 años que voy a #LagoRanco ósea hace 41 años, adoro a la comunidad como si fueran mis hermanos y detesto profundamente a la gente que los maltrata de alguna manera. Invito a esas señoras a que vengan a nuestra casa cuando quieran y disfrutemos juntos del Lago de todos. — Felipe Braun (@felipebraun1) February 7, 2019

