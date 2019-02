VIDEO: Netflix muestra cómo sería You sin la voz de fondo de Joe

La serie You fue una de las grandes revelaciones de Netflix a finales de 2018 y principios de 2019. Absolutamente todo el mundo estaba hablando sobre ella y el impacto de las redes sociales e Internet en nuestras vidas.

La protagoniza el actor Penn Badgley y describe la historia de Joe, un hombre que se obsesiona con una mujer y “por amor” a ella, hace las cosas más indeseables para mantenerla a su lado a costa de lo que sea.

When you’ve posted something and your friend hasn’t liked it. pic.twitter.com/EzFhLHRtBn

— YOU (@YouNetflix) February 2, 2019