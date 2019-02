Karen Bejarano sobre su mayor complejo: "Lo que antes me daba vergüenza, ahora es mi más lindo accesorio"

Un llamado a aceptarnos fue el que realizó Karen Bejarano en su cuenta de Instagram, en donde se sinceró respecto a uno de sus mayores complejos: sus pecas.

La ex chica Mekano publicó una fotografía en la que se ve su rostro cubierto de estas pequeñas manchas. Un rasgo que no siempre le gustó, ya que cuando era pequeña recibía un montón de burlas que la hicieron crecer con inseguridades.

"Me ponían sobrenombres, me decían que me lavara la cara, que estaba sucia y eso me dejaba súper triste e insegura", contó en la publicación.



"Creía que eran feas y crecí con esa idea y nació en mi una inseguridad tremenda, al nivel en el que no me gustaba nada de lo que veía en el espejo… Nada!", explicó.

En ese sentido, aseguró que gracias a la ayuda de su madre, esposo e hijo, aprendió a querer sus pecas. "Las que antes me daban vergüenza, ahora son mi más lindo accesorio. Y las cuido como algo que además de darme un toque distinto, me hacen única", dijo.

Posteriormente, Karen Bejarano hizo un llamado a ser conscientes de los comentarios realizados, en relación al aspecto de otra persona. "Nunca sabemos el nivel de dolor, inseguridad y/o trauma que causamos con nuestras palabras. Y lo que para algunos es un simple juego o crítica, a otros puede marcarlos de por vida", señaló.

