¿Leonardo no se va? El inédito adelanto de Carlos Díaz para Verdades Ocultas

Ya es más que sabido que Leonardo, el mítico y querido villano de Verdades Ocultas, encontró la muerte de manos de Tomás, quien le disparó para así vengarse de la desaparición de su hijo.

Nueva Mujer ¡Vuela alto! Fanáticos lloran la muerte de Leonardo en Verdades Ocultas El villano fue asesinado por Tomás

Es por eso que el lunes el actor Carlos Díaz fue invitado al matinal Mucho Gusto, donde aprovechó de despedirse públicamente del personaje y adelantó cosas inéditas de lo que se viene.

"Yo sabía que este personaje moría, yo creo que a tres meses de haber comenzado a grabar. Ya se terminó, es un proceso, una etapa, y ya había que darle un final. Lo interesante es que la historia sigue, porque es una teleserie de historias más que de personajes. Se cierra una historia y se abre otra, esa es la gracia", declaró.

Pero además, lanzó un impactante adelanto que demuestra que tenemos Leonardo para rato: "Igual queda un vacío, sí, pero uno no graba correlativamente. Esta muerte la grabamos en octubre y yo terminé de grabar hace unas tres semanas, con otras escenas, entonces no es ese final donde uno dice ‘chuta, se murió y de aquí no hay nada más"".

Es por esto que Ivette Vergara le preguntó si el personaje sería un "fantasma" dentro de la historia, a lo que Díaz respondió: "Vamos a ver qué pasa. Quedó su hermana, que puede ser más pérfida… Pero voy a contar algo: se supone que Leonardo moría mucho antes de esto, pero estuvimos más tiempo porque la historia también se fue dando para que pudiéramos alargar un poco más este final, que sabíamos que iba a ser así".

"Se abre un nuevo ciclo, donde varios personajes que creían haberse salvado de su lista de venganza deberán enfrentarse a un enemigo mucho más peligroso: Eliana, su hermana", añadió.

