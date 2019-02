Escándalo en la Realeza: Un australiano afirma ser el hijo secreto del príncipe Carlos y Camilla Parker

¿A quién le corresponde la corona? Un nuevo escándalo se apodera de la realeza británica. Un australiano de 52 años ha soltado la bomba de ser el hijo secreto del príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles, su segunda esposa.

El personaje se llama Simon Dorante-Day, quien asegura que su mamá, la ahora duquesa de Cornualles, lo tuvo a los 18 años. El príncipe Carlos apenas tenía 17 años. Este detalle, sorprendente para cientos de aficionados a la familia real, distorsiona la historia de Carlos y Camilla. De ser cierto, no se conocieron en 1970 sino en 1965.

El australiano Simon nació en 1966 en Gosport y fue criado principalmente por su abuela Winifred detalle el diario Look. Curiosamente esta era una empleada de la Reina Isabel II y Felipe de Edimburgo. Y precisamente fue esta 'nana' quien le informó al chico que era hijo del Príncipe y Camilla Parker. "Me lo dijo directamente", apuntó.

Pese a las sospechas de tener relación con los Windsor, un montón de años después se conoció la verdad. Simon Dorante-Day asomó incluso que Diana de Gales tenía conocimiento de todo, pero su muerte silenció la historia. "Mi existencia era una de las cuestiones que le inquietaban".

No existen pruebas fehacientes que confirmen los datos que ahora aporte el australiano. Pero sí hay fotos de su infancia que no solo le asemejan a los Windsor sino a los propios hijos de Parker. De momento, lo único confirmado es la solicitud de una prueba de ADN, sin embargo esta no ha sido autorizada.

