Lucila Vit presenta a su nuevo pololo con íntima fotografía en redes sociales

Una inocente fotografía despertó la curiosidad del millón de seguidores que tiene la modelo Lucila Vit en Instagram. Todo, debido a los acompañantes que se encontraban con ella, en lo que parecía una noche con amigos.

Entre los rostros que aparecían en la imagen, se encontraba Natalia Mandiola y el ex futbolista Rafael Olarra, además de un misterioso hombre que estaba sentado junto a la modelo. ¿De quien se trataba? Pues de nada más y nada menos que su nuevo pololo, Emanuel Antegiovanni de 34 años.

"Sí, estoy pololeando con él y estoy muy contenta; eso es lo importante. Mientras uno esté feliz, todo bien", reconoció a LUN.

La pareja se habría conocido en Rosario, Argentina, hace algunos años, y desde entonces, entablaron una gran amistad. Pero no fue sino hasta hace un año, que decidieron formalizar su relación.

"Siempre he sido de no contar mucho lo mío", dijo Lucila Vit, explicando que incluso su pareja no estaba de acuerdo con que publicara la fotografía de la cena.

"No le gusta la exposición, es más sensible, entonces quiero cuidarlo bien. Él respeta mi trabajo, sabe que soy conocida y está orgulloso, pero siempre cuidándonos mutuamente y yo lo quiero cuidar", agregó.

Recordemos que esta relación sucedió después de que la argentina se divorciara del golfista chileno Benjamín alvarado, tras cuatro años de matrimonio. Al respecto, Lucila comentó que "un divorcio no es fácil para nadie y él se bancó y se banca todas. Es máximo".

