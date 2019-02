FOTOS: Bradley Cooper y Lady Gaga pidieron posar junto a Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio está degustando momentos maravillosos en la cúspide de su éxito. La actriz mexicana del momento otra vez se volvió el centro de atención en los eventos previos al Oscar 2019. Esta vez, las celebridades Lady Gaga y Bradley Cooper no solo se acercaron a charlas con ella, si no que le propusieron tomarse una fotografía.

Como es tradición, la Academia preparó un desayuno para que los aspirantes a la estatuilla compartan y se integren. La protagonista de 'Roma' se hizo sentir al lucir espectacular e impecable en la alfombra roja. Optó por un vestido de la firma Prada en un tono amarillo pastel con aplicaciones metálicas.

.@YalitzaAparicio met Bradley Cooper at this year’s #OscarsLunch where nominees were honored prior to the Academy Awards ceremony. #ROMACuarón pic.twitter.com/tM90qDtK52

— ROMA (@ROMACuaron) February 5, 2019