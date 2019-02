Kylie Jenner ofreció un vistazo de su asombrosa mansión y su cuarto de maquillaje rosado

Kylie Jenner está dejando que sus fans den un vistazo dentro de un asombrosa mansión.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y su madre, Kris Jenner, aparecen en dos portadas separadas de la revista Arquitectural Digest en su edición de marzo. Dentro de la revista, Kylie y Kris hablan sobre sus casas en Hidden Hills, revelando su visión de las propiedades.

Kylie, quien trabajó con el diseñador Martyn Lawrence Bullard en su casa, comparte con la publicación: "Le dije a Martyn que quería un ambiente fresco y divertido que se adaptara a la forma en que me sentía. El color era esencial. Me encanta el rosa y quería mucho. Mis armarios y mi sala de glamour son muy personales para mí, incluso hasta el tamaño de cada cajón, por lo que se adaptan a mis productos y ropa específicos. Pasé mucho tiempo en esas habitaciones, así que tuvimos que asegurarnos de que estuvieran perfectas".

"Tengo una gran cantidad de Kylie Cosmetics, premios y las portadas de mi revista en la casa que me inspiran a diario. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado", agrega Kylie.

El artículo señala que, a la mitad del proyecto de diseño, Kylie supo que estaba esperando a su primera hija, Stormi Webster.

"Stormi definitivamente se ha apoderado de la casa con sus juguetes", comparte Kylie.

"Kylie siente una conexión profunda con Marilyn Monroe, por lo que colocamos una serie de impresiones de Warhol de Marilyn a lo largo de la escalera principal. En general, seleccionamos obras de arte que se sintieron apropiadas para una joven coleccionista con gustos femeninos. Todo refleja la personalidad de Kylie", Bullard le dice a la revista.

Cuando se trata de su sala de glamour, Kylie dice que debe tener "una variedad" de Kylie Lip Kits, excelente iluminación, una silla cómoda y un sofá.

