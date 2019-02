Jennifer López y Whoopi Goldberg estarán entre los presentadores del Oscar 2019

La Academia ha anunciado la primera ronda de presentadores para lo que será una ceremonia de los Oscar sin anfitrión.

Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu representan la primera ronda de presentadores en la ceremonia que tendrá lugar el domingo 24 de febrero.

La Filarmónica de L.A., dirigida por el director Gustavo Dudamel, actuará durante el segmento "In Memoriam" del espectáculo.

Los productores anunciarán más talento en las próximas semanas y, como lo anunció previamente la Academia en Twitter la semana pasada, el espectáculo contará con actuaciones musicales de los cinco nominados a la Mejor Canción Original. Entre ellos se incluye a Jennifer Hudson para "I'll Fight", Lady Gaga y Bradley Cooper para "Shallow", Gillian Welch interpretará “When a Cowboy Trades His Spurs For Wings”, y un "invitado especial sorpresa" tocará "The Place Where Lost Things Go” de“ Mary Poppins Returns ”.

Kendrick Lamar y SZA no fueron anunciados previamente para interpretar "All the Stars" de "Black Panther".

"Los nominados al Oscar han generado una tremenda atención mundial a través de sus cautivadoras historias, logros y actuaciones", dijeron las productoras Donna Gigliotti y Glenn Weiss en un comunicado.

“Queremos darle al público la oportunidad de experimentar nuevamente los momentos que nos han conmovido a todos. Es una celebración de nuestro amor universal por las películas”.

Los Oscar se celebrarán el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre en Hollywood & Highland Center en Hollywood.

