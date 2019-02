Inés Gómez Mont envía un tierno mensaje a su esposo por su aniversario

Inés Gómez Mont celebró un año más con su esposo Víctor Álvarez Puga con quien se unió en matrimonio en 2015 en una ceremonia sencilla junto a sus hijos Inesita, Diego, Javier y Bruno. Para recordar este momento la famosa envió un tierno mensaje al "hombre de su vida".

A través de su cuenta de Instagram, Inés recordó que después de su divorcio se encontraba en un momento muy delicado emocionalmente, pero cuando Víctor llegó a su vida, volvió a creer en el amor.

"Cuando llegaste a mi vida, la llenaste de luz por completo, me conociste siendo una mujer dura para el amor, una mujer llena de miedos, muy lastimada y muy insegura para entregarle a alguien mi corazón . Creí en ti, en tu entrega, en tu fuerza, en tu amor, y me hiciste la mujer más feliz en muy poco tiempo. Me enseñaste lo que es amar sin barreras, lo que es entregarse por completo a alguien, aceptándome con mis defectos y mis cualidades."

Además agradeció al padre de sus dos hijos por su entrega a su familia conformada por seis hijos, cuatro de su antiguo matrimonio y dos con él.

"Gracias por apoyarme en cada paso de mi vida… Conozco pocos corazones tan generoso y grandes como el tuyo. Me abriste tu corazón no solo a mi si no a los míos y eso jamás te lo voy a dejar de agradecer. Gracias por ser el mejor esposo y el mejor papá. Quien te conoce no me dejará mentir, somos muy afortunados los que tenemos la dicha de tenerte cerca. Eres el hombre que siempre soñé. El hombre de mi vida, el más perfecto para mi. Te amo mi amor."