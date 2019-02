FOTO: Kate Middleton sorprende con estas botas rockeras y escapa de lo clásico

Kate Middleton ya ha demostrado en varias ocasiones que el verde es uno de sus colores preferidos. Y no nos extraña pues le luce estupendo. La Duquesa de Cambridge tendrá estos días varios compromisos por ser la Semana de la Salud Mental Infantil y en este contexto, lo primero que hizo fue visitar dos escuelas para ver la labor que hacen con los niños.

Una vez más, esta hermosa mujer demostró lo noble y carismática que es. Kate sorprendió a todos con su 'oufit' cuando llegó a la escuela Lavender en Londres con un vestido de lana color verde intenso con estilo años 60 de líneas rectas, cuello redondeado y una falda por encima de la rodilla. Esta colorida pieza pertenece a la marca Eponine, la cual ya había usado un par de veces antes.

Saying hello to Herbie the school dog at Lavender Primary School! #ChildrensMentalHealthWeek pic.twitter.com/YHbnoLC1hB

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 5, 2019