Cuándo son los Grammy 2019

Los premios Grammy son los máximos reconocimientos de la industria de la música y ya están a la vuelta de la esquina. Serán este domingo 10 de febrero y cómo todos los años prometen grandes sorpresas.

Si en 2018 la ceremonia cambió de escenario y se mudó al Madison Square Garden, este 2019 el evento regresa a su emplazamiento habitual, el Staples Center en Los Ángeles.

La animación de la velada recaerá en esta oportunidad en las manos del cómico James Corden, famoso por su programa Carpool Karaoke. Él ha sido una apuesta segura para dirigir la gala en los últimos dos años.

También la cantante Alicia Keys será la presentadora en 2019 y acompañará a Corden en sus locuras y ocurrencias. Aunque se trata del debut de la artista como presentadora, no lo será sobre el escenario: ha acumulado 15 premios Grammy a lo largo de su trayectoria.

“Sé lo que se siente al estar sobre el escenario y sentirse orgullosa del trabajo que has hecho y ser reconocida por ello […] Creo que es la oportunidad perfecta para mí de devolver toda esa luz, animar a la gente, especialmente a las chicas jóvenes que están nominadas” confesó Keys anunció en su twitter la noticia el 15 de enero.

¿Quién actuará en los premios Grammy?

Buena parte de los nominados se subirán al escenario para amenizar también la gala. Janelle Monáe, Shawn Mendes, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Post Malone o H.E.R serán algunos de ellos. Además, también actuarán los Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus y Diana Ross.

Te presentamos las principales nominaciones:

Mejor grabación del año

All the stars / Kendrick Lamar & SZA

I like it / Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

God's Plan / Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

Shallow / Lady Gaga & Bradley Cooper

Rockstars / Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

The Middle / Zedd, Maren Morris & Grey

The Joke / Brandi Carlile

This is America / Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

Mejor canción

All the stars / Kendrick Lamar & SZA

Boo'd up / Ella Mai

The Joke / Brandi Carlile

The Middle / Zedd, Maren Morris & Grey

This is America / Childish Gambino

Gods Plan / Drake

In My Blood / Shawn Mendes

Shallow / Lady Gaga y Bradley Cooper

Mejor album

Black Panther / Kendrick Lamar

Invasion of Privacy / Cardi B

Beerbongs and Bentleys / Post Malone

By the Way, I Forgive You / Brandi Carlile

Dirty Computer / Janelle Monáe

Scopion / Drake

H.E.R. / HER

Golden Hour / Kacey Musgraves

Mejor nuevo artista

Bebe Rexha

Chloe x Halle

Dua Lipa

Greta Van Fleet

Luke Combs

H.E.R.

Margo Price

Jorja Smith

Mejor álbum de pop

Beautiful Trauma / P!nk

Camila / Camila Cabello

Meaning of Life / Kelly Clarkson

Shawn Mendes / Shawn Mendes

Sweetener / Ariana Grande

Reputation / Taylor Swift

Mejor álbum de pop Latino

Carlos Vives

Raquel Sofía

Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Claudia Brant

Mejor álbum de rap

Astroworld -/Travis Scott

Daytona / Pusha T

Invasion of Privacy / Cardi B

Swiming / Mac Miller

Victory Lap / Nipsey Hussle

Se filtra lista de ganadores de los Grammys 2019 y la Academia responde Aunque los Grammys 2019 ya están a la vuelta de la esquina, un inesperado evento podría amenazar la sorpresa que se esperaba esa noche

