Patricio Laguna se defiende tras acusaciones de Yanina Halabi: "Su deber como madre lo tiene desde que nacieron sus hijos"

Impacto causaron las palabras de Yanina Halabi en redes sociales, luego que ésta demostrara su molestia ante la pensión alimenticia solicitada por su ex pareja Patricio Laguna.

"Disculpen mi descargo… Pero ya no puede ser más maricón el papá de mis hijos", comenzaba el mensaje que publicó en Instagram. "No los deja hablar bien conmigo y me pide pensión… Que pena que no se pueda mantener solo que quiere seguir sacándome plata", señaló.

Recordemos que en 2017, la pareja estuvo en el centro de la polémica tras protagonizar varios episodios de maltrato. A raíz de esto, el ex concejal interpuso una demanda en contra de Halabi, lo que terminó con ambos involucrados formalizados por violencia intrafamiliar con lesiones menos graves.

Finalmente, el Tribunal de Familia de Santiago falló a favor de Patricio Laguna y le concedió la tuición de sus dos hijos. A partir de entonces, la modelo ha tenido que pagar pensión alimenticia y cumplir con un régimen de visitas para los menores.

Respecto a las quejas de su ex pareja en redes sociales, Laguna señaló que "este es un tema que hacen todas las personas, porque es parte de un proceso. Si tú me preguntas a mí, yo no necesito ese dinero, pero tenemos que tener claro que en esta sociedad tanto hombres como mujeres tenemos derechos y deberes. Su deber como madre lo tiene desde el momento que nacieron sus hijos. Ahora, eso no lo determino yo, lo determina un juez".

"Las personas que han tenido separaciones saben que eso va de acuerdo a los ingresos. Ella para pagar una pensión de dos palos y medio tendría que ganar 12 palos. Entonces no sé de qué está hablando aquí, la verdad. Se habló de una pensión mínima, casi simbólica. Es lo que yo solicité en su minuto, pero es parte de un proceso", dijo, según consigna AR13.

"Ella estuvo casi 8 meses sin hablar por teléfono con mis hijos. Ella llegaba solamente los días domingo a buscar a mis hijos. Los días martes, que tenía día de visita, no llegó en todo el año. Y en 8 meses no llamó nunca a mis hijos por teléfono", explicó.

